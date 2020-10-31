Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a geçmiş olsun mesajı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisinde son aşamaya geldiğini duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.