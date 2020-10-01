Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiştim. Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler