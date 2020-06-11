Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.
Son dakika genel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.
11.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.
Kaynak: İHA