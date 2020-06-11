Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

Son dakika genel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

11.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

Kaynak: İHA

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