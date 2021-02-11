Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BRT'deki canlı yayında soruları yanıtladı (2) Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) de iletmeye başladıklarını ve bunun devamının geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) de iletmeye başladıklarını ve bunun devamının geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) canlı yayın programına konuk olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kapalı Maraş'ın açılım süreci konusunda kimsenin tepkisine göre hareket edemeyeceklerini belirten Oktay, yapılacak değerlendirmelerin ardından gereken adımları atacaklarını ve Kıbrıs Türkü'nün faydasına olan ne ise sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

1974'ten beri kendi toprağını iyi niyetle tutan bir devletin söz konusu olduğunu vurgulayan Oktay, yaklaşık 50 yıldır bekleyen bu devletin, "artık yeter" dediğini ve birkaç neslin bu bölgenin açılmasını beklediğini dile getirdi.

Oktay, "Bu çocukların, gençlerin geleceğini seni beklemekle karartamam. Gazimağusa'yı düşünün, oradaki çocukların ve insanların Maraş'ın sahil kısmının açıldıktan sonra oradaki sahilde dolaşmalarını, sevincini düşünün. Bu mu daha iyi yoksa şehri farelerin dolaştığı terkedilmiş harabe bir şehir olarak daha da kötüye götürmek mi daha iyi?" ifadesini kullandı.

Kapalı Maraş'ın açılması noktasında KKTC'nin kararını verdiğine ve Türkiye'nin de sonuna kadar bu kararın arkasında olduğuna dikkati çeken Oktay, sahil şeridinin artık açıldığını aktardı.

"Bundan sonra ikici aşama gelecektir"

Oktay, şunları kaydetti:

"(Maraş'ın açılması konusunda) Bundan sonra ikinci aşama gelecektir. Taşınmaz Mal Komisyonu vardır. Herkesin hak ve hukukuna riayet edilerek bir çözüm yolu bulunacaktır. Başka ülke vatandaşı birisinin toprağı veya gayrimenkulü varsa yine Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla çözüme kavuşturulacaktır. Gelip orada kendi işletmesini fiilen işletebilecektir. Bir zamanlar dünyanın incisi olan bu bölgenin yeniden açılması bölgedeki tüm kesimlerin faydasına olacaktır."

"Gerçek dışı taleplerle masaya gelinmemeli"

Bölgenin tamamının açılmasıyla alakalı henüz bir takvimin olmadığını aktaran Oktay, açılımın devamının geleceğini ifade etti.

Oktay, BM öncülüğünde yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör devletlerin de katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5+1 gayrıresmi toplantı ve diğer görüşmelerde, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın Maraş'ın artık bir pazarlık konusu olduğu fikrini unutması gerektiğini vurguladı.

Artık yeni şeyler söylemek gerektiğini dile getiren Oktay, "Bu tür gerçek dışı taleplerle masaya gelinmemeli. Artık konuşulması gereken, var olan gerçekliğin yasal zemine oturtulmasıdır." dedi.

Oktay, KKTC'nin üzerinde hiçbir şekilde savunulamayacak ambargolar olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türkleri için en temel haklardan biri olan ulaşım hakkının dahi engellendiği bir dışlanmanın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki hiçbir soruna çözüm üretemediğini ifade eden Oktay, "BM'nin Maraş için kendi gözetiminde bir yönetim teklif edecek kredibilitesi yok. BM herhangi bir soruna çözüm bulabilmiş bir yapı değildir. Bu söylediğimiz, Maraş'ın ekonomiye kazandırılması, BM kararlarına da uygundur." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin kapalı Maraş'la ilgili çalışmalarını Dışişleri Bakanlığı ve ilgili tüm birimler vasıtasıyla ciddiyetle sürdürdüğünü, bu konuda sağlam temellere dayanarak konuştuklarını ve KKTC ile istişare etiklerini vurguladı.

"Yeni KKTC" söylemi

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "yeni KKTC" söylemine ilişkin, "Yeni KKTC, her anlamda altyapısını tamamlamış, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir üst yapıyı kurabilen, donanımlı gençleri ve iş insanlarıyla üreten, turizm potansiyelini diğer alanlara da taşıyan, kendi kendisine yeten ve her bir vatandaşının gururla 'ben buradayım' diyebileceği bir KKTC'dir görmektir. Bütün arzumuz da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Geniş bir heyetle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası birçok alanda planlama yapmak üzere KKTC'ye geldiklerini belirten Oktay, KKTC'nin dünyadaki rekabetten geri kalmasını istemediklerini ifade etti.

Oktay, KKTC'de yıllar önce başlayan yol projelerinin hala bitmediğini ve bunun sebebinin ise kamulaştırmayla ilgili, sistem kaynak veya yasal değişiklik gerektirebilecek altyapılarla ilgili olduğuna işaret etti.

KKTC'de yakın aralıklarla yapılan seçimlerin reformları ertelediğine işaret eden Oktay, bu aksaklıkların dışarıdan gelen yatırımcıyı da etkilediğini ve bu sorunların aşıldığı bir KKTC'yi görmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başarılı bir mücadele verildiğini belirterek, Türkiye'nin aşı ile ilgili çalışmalara başlattığını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık alanındaki altyapısının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Oktay, "Salgın ve doğal afetlerle birlikte görüldü ki Türkiye'deki sağlık altyapısı muhteşem bir öngörüyle oluşturuldu. Sağlık alanında birden bire dünyadaki en avantajlı ülkelerden biri konumuna geldik. Bu konumumuz, bize sağlık ekipmanları, aşı ve ilaç konusunda çalışma konusunda özgüven aşıladı ve o çalışmalar başladı. Salgın bu anlamda bizim için bir salgına dönüştü." dedi.

"Bizdeki hangi aşılama hangi çerçevede gidiyorsa bu KKTC'ye de yansıtılacaktır"

Oktay, KKTC'nin de sağlık konusunda hiç kimseye muhtaç olmaması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'deki hava ambulansları dahil, tüm sağlık imkanları, buranın (KKTC) emrindedir. Hükümete 'Hastaları da taşıyabiliriz, Türkiye'nin sağlık altyapısı sizin de altyapınızdır.' dedik. Bize de söylenen, 'Normal hastaları değil ama yoğun bakımdakileri taşıdığınızda biz son derece rahatlarız.' oldu. Biz de onları taşıdık, gelmek isteyen her hastamızı aldık. Aşılama konusunda da, diğer Kovid-19 desteklerinde olduğu gibi KKTC'yi asla yalnız bırakmadık." diye konuştu.

Türkiye'nin KKTC'ye ekonomik desteklerin yanı sıra Kovid-19 desteklerinin sürekli devam ettiğini kaydeden Oktay, aşılama olayında da "Türkiye'deki imkanlar, KKTC'nin de imkanlarıdır" anlayışında olduklarını ifade etti.

Oktay, "Bizdeki hangi aşılama hangi çerçevede gidiyorsa bu KKTC'ye de yansıtılacaktır. Türkiye'ye gelen aşıları biz KKTC'ye de iletmeye başladık, devamı da gelecektir. Bunu yarın da yine görüşüyoruz olacağız ve heyetler arası görüşmeden sonra bunu da açıklayacağız. Bu konuda hiç kimsenin bir endişeye kapılmasında gerek yok. Bizdeki imkanların sizin de imkanların olduğunu bilmenizi isteriz." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan