Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Kayra Sayit'i yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, finalde Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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