Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti
16.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, MÜSİAD'ın yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hazırladığı öneri seti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve sonrası politikalara zemin teşkil edecek saha analizlerine ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Barış Falay Şeyma Subaşı Metin Özülkü
Spor Jose Sosa Metin Oktay Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Meriç Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 18:28:06. #1.15#
title