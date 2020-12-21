Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kürsüde rahatsızlandı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kürsüde rahatsızlandı

21.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:41
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kürsüde rahatsızlandı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı esnada rahatsızlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı esnada rahatsızlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesinde rahatsızlandı. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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