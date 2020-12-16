Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

16.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:53
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. 29 yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan Türkiye olmuştu. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

İlgili Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika haberi: - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Daha kararlı adımlar atmak zorundayız'
Son dakika haberi: - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:56:23. #1.14#
title