Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap

27.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağış eleştirilere ilişkin, "Biz kabine üyeleri olarak tamamımız, aynı şekilde gerek Cumhurbaşkanlığı, Daire Başkanı ve üzerindeki tüm yöneticiler, çalışanlarımızın yüzde 80'ine yakını aldıkları ücretin çoğunu katkı olarak vermişlerdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağış eleştirilere ilişkin, "Biz kabine üyeleri olarak tamamımız, aynı şekilde gerek Cumhurbaşkanlığı, Daire Başkanı ve üzerindeki tüm yöneticiler, çalışanlarımızın yüzde 80'ine yakını aldıkları ücretin çoğunu katkı olarak vermişlerdir. Kabine üyelerindeki asgari aylık gelirlerinin en az yüzde 60'nı bağışlamıştır" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz teşekkür konuşmaları yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, uzmanlara, tüm çalışanlara teşekkür ederek, "Maddelere ilişkin görüşlerinizi not aldım. Bununla ilgili eleştirilerinizi not ettim. Cumhuriyetimizin 100. Yılına yaklaşırken toplumun refahı her geçen gün daha da arttırmak ve teknoloji başta olmak üzere her alanda bağımsızlığımızı pekiştirmek için en önemli önceliklerimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamunun tüm erkleri merkezi, yerel yöneltimler, üniversiteler ve iş dünyamız dayanışma içinde birbirimize destek olarak ülkemizi daha müreffeh seviyelere taşıyacağız inşallah. Gayretlerimizin dayanağını oluşturan bütçe sürecinde büyük ve güçlü Türkiye inşası için azim ve gayretle emek sarf eden herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Şu ülke şunu yaptı, şu kadar indirim yaptı. Siz ne yaptınız" eleştirilerine şöyle cevap verdi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael'den salondakileri şoke eden savunma
Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael'den salondakileri şoke eden savunma

"Biz kabine üyeleri olarak tamamımız, aynı şekilde gerek Cumhurbaşkanlığı, Daire Başkanı ve üzerindeki tüm yöneticiler, çalışanlarımızın yüzde 80'ine yakını aldıkları ücretin çoğunu katkı olarak vermişlerdir. Kabine üyelerindeki asgari aylık gelirlerinin en az yüzde 60'nı bağışlamıştır. Bir başka ülke bunu yapıyor, bizim de bunun aslında kendi özümüzde olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bunu Türkiye'deki herkes yaptı. Biz Bize Yeteriz kampanyasıyla toplanan para ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı."

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, komisyondun bütçe için 38 gün 205 saat çalıştığını belirterek, "Gerçekten bu süreci kazasız belasız korona şartlarında atlattığımız için çok sevinçliyiz. Komisyon üyelerinden ve çalışanlarımızdan olumsuz haber almadık. Hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmalarda 172 komisyon üyesi olmayan milletvekilimiz olmak üzere 202 farklı milletvekili konuşma yapmıştır. Meclis'teki milletvekili sayısının üçte birinden fazlası komisyonumuza gelip, katkıda bulunmuştur. Yaklaşık olarak 200 civarında konuşmanın yapıldığını ifade etmek isterim."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İlk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk milli hava-hava füzesi Göktuğ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atmaca'da seri üretim sürecine...
Son dakika haber... Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum
Son dakika haber... Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Enes Batur Demet Akbağ İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Şenol Güneş Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 22:30:43. #1.14#
title