Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye Sert Yanıt: Büyük Devlet Olmadıklarını Gösterdiler

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Oktay, şunları yazdı:

"BÜYÜK DEVLET OLMADIKLARINI GÖSTERDİLER"

Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

"BÜYÜK DEVLET OLMAK DAİMA MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYI GEREKTİRİR"

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.

"GEREĞİNİ YAPMAKTAN BİR AN TEREDDÜT ETMEYİZ"

Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.