Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir."
24.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:28
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe