Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir."
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Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir."

24.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:28
Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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