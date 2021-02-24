Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan...

24.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:03
Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Meghan Markle İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 18:03:32. #1.16#
title