Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir"