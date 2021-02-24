Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan...
24.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:03
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe