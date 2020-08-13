Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.
13.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:39
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık."
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Kaynak: AA