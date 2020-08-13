Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak... Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık." Kaynak: AA