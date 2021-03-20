Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.

20.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:48
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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