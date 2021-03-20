Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.