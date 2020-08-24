Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vergi mükelleflerinin 30...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vergi mükelleflerinin 30 Kasım tarihine kadar mücbir sebep kapsamına alınacağını açıkladı.
24.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vergi mükelleflerinin 30 Kasım tarihine kadar mücbir sebep kapsamına alınacağını açıkladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA