Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde 'Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların... - Haberler
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