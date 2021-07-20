Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor" dedi.