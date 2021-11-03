Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : " Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğal gazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek" - ANKARA

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