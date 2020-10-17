Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı.
17.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:44
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı