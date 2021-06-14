Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.