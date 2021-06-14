Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı. - BRÜKSEL

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel... - Haberler
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