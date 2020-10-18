Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur.
18.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:41
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde hizmet üretiyoruz. 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz." - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı