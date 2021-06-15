Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanasını temenni ediyoruz " dedi.