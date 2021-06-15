Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanasını temenni ediyoruz " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanasını temenni ediyoruz " dedi. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını ve ortak geleceği birlikte şekillendirme... - Haberler
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