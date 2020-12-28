Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz."
28.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:45
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı