Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne?...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu.