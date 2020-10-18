Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne?...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne?...

18.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:12
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz zulüm neredeyse oradayız. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama Ermeniler yine bozdu. Bütün gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız." - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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