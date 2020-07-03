Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına... Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İHA