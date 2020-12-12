Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi.

12.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:48
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Jakoben zihniyetten Türk müziği de nasibini aldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jakoben zihniyetten Türk müziği de nasibini aldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jakoben zihniyetten, Türk müziği de payını almıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jakoben zihniyetten, Türk müziği de payını almıştır

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Demet Akbağ Demet Özdemir
Spor Pierre Webo Mauricio Lemos Enner Valencia Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:47:30. #1.15#
title