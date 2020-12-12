Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi.
12.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:48
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı