Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre... - Haberler
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