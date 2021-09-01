Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı