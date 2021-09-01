Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız proje çalışmalarını bitirmek üzere. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temeli de atılacak.