Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika