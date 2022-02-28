Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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