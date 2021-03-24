Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? AK Parti Genel Başkanı yeniden seçildi!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldığı merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldığı vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Peki, son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? AK Parti Genel Başkanı olarak yeniden seçildi! AK Parti MKYK Toplantısında neler konuşuldu? AK Parti MKYK asil üyeleri tam listesi!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldığı merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldığı vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Peki, son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? AK Parti Genel Başkanı olarak yeniden seçildi! AK Parti MKYK Toplantısında neler konuşuldu? AK Parti MKYK asil üyeleri tam listesi! İşte detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

İhlas Haber Ajansı'na göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

ASİL ÜYE ADAYLARI

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

AK PARTİ MKYK TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

AK Parti'de gözler bugün gerçekleştirilen 7. olağan büyük kongredeydi. 2023 seçim manifestosu açıklandı, kampanya şarkıları ilk kez çalındı. Kongrede, AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu da oluştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı. Partililere seslendi, teşkilattan beklentisini dile getirdi. Şu ana kadar AK Parti teşkilatlarının yüzde 70'i değişti. Kongre'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da yeniden şekillendi. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırıldı.