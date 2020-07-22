Son Dakika: Pınar Gültekin cinayeti hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
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Son Dakika: Pınar Gültekin cinayeti hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Muğla'da hunharca katledilen Pınar Gültekin cinayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pınar Gültekin cinayeti hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
22.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETİN SON BULMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Erdoğan sözlerini, "Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum." şeklinde sonlandırdı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu. Kurulan özel ekip tarafından yakalanan Cemal Metin Avcı, ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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