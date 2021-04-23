Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere...

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içerisindeyiz.