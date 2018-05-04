Erdoğan'ın Uçakta İmzaladığı Cumhur İttifakı Protokolü YSK'da

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ya teslim edildi.

"BU TARİHİ BİR BİRLİKTELİKTİR"

Protokolde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir. İttifak, Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik operasyonların karşısında durmaya kararlıdır. Bu tarihi bir birlikteliktir. BBP ittifakın parçası konumundadır. AK Parti, MHP ayrı ayrı milletvekili listesi verecek. Erdoğan'ın seçilmesi için birlikte çalışılacak" ifadeleri kullanıldı.

YILDIRIM: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Başbakan Yıldırım başvuru sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekun Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."