Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı. - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.

AA, Mümin Altaş - Politika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Politika, Haberler

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