Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte...

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız."