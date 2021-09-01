Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte... - Haberler
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