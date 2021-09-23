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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan yurda döndü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TRK" saat 13.05'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a geldi.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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