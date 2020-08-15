Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız"
Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu.
15.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir."
Erdoğan: "Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA