Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan