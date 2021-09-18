Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız"
AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.