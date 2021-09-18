Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız' - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız"

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
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Haber: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız' - Haberler
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