Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz." - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Aylin Dal - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

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AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri

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