Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz."
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız."
AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri
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