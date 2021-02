Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmasını yıl içinde tamamlayalım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi partilerin yeni anayasa çalışmalarına katılmasını isteyerek, "Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve aziz milletimize yakışan, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Meclis'i yeni ve tarihi bir görev beklediğini belirterek, "Bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz reform paketimizin çatısını oluşturan yeni anayasa teklifimizi geçtiğimiz hafta milletimizle paylaştık. Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla, Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur" dedi.

'YENİ ANAYASAYA İÇİN ŞARLAR GAYET UYGUN'Darbe anayasasından kaynaklanan sorunlarla hep karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, "Attığımız her adımda meselenin eklektik yöntemlerle, yamalarla, restorasyonlarla çözülemeyeceği gerçeğiyle karşılaştık. Bilindiği gibi aynı tespitlerle Meclis'te yeni bir anayasa çalışması başlatmıştık. Çoğunluk bizde olmasına rağmen tüm partilerden eşit sayıda üye ile yeni çalışma başlatmıştık. Bu samimi adımımız CHP'nin işi sürekli yokuşa sürmesi ve masayı devirmesiyle akamete uğramıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş sürecinde de yeni anayasa çalışmalarını tekrar gündeme aldık ancak darbe girişiminin şokunu henüz üzerinden atamamış bir Türkiye ikliminin buna uygun olmadığını gördüğümüz için konuyu gündeme getirmedik. Bugün artık, hem vesayetin gücünü kırmış, hem darbe niyetlilerine mesajını açıkça vermiş, hem uluslararası alanda özgürce hareket etme iradesini ortaya koymuş bir Türkiye var. Yeni anayasayı hazırlamak ve konuşmak için şarlar gayet uygun" diye konuştu.'TÜM SİYASİ PARTİLERİN DAHİL OLMASINI İSTİYORUZ'Tercihlerinin, tüm siyasi partilerin yeni anayasa hazırlığı sürecinde yer almasını olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunun için sonuna kadar samimi bir şekilde gayret edeceğiz. Ancak şu veya bu sebeple kimi siyasi partiler kendilerini sürecin dışında tutsa bile milletimizin tüm kesimleriyle oturup konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını mutlaka temin edeceğiz. Bunun için acele etmeden, her kesimle istişare yaparak bir anayasa metni ortaya çıkarmalıyız. Hatta bu öyle bir metin olsun ki Türkiye'nin 150-200'üncü yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin" dedi.'TEKLİFLERİMİZİ YIL İÇİNDE HAZIRLAYALIM'2023'e giden yolda ilk sivil yeni anayasayı kazandırma şerefine hep birlikte nail olacaklarını söyleyen Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin daha önceki açıklamasını, dün grup toplantısında yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladım. Bu konuda Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış birliği içinde olduğumuzu görüyoruz. Yakında kamuoyuyla paylaşacağımız İnsan Hakları Eylem planında yeni anayasayla ilgili özet bir çerçeve koyacağız. Buradan siyasi partilerimize, akademisyenlerimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya mensuplarımıza, tüm fikir ve aksiyon insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarda bırakmadan, vizyoner bir bakış açısıyla, hüsnü niyetle bunları milletimizle paylaşalım. Ortak yönlerde zaten sorun yok. Farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım, tartışalım. Nihai olarak milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı en ufku geniş ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve aziz milletimize yakışan, yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Nihai karar elbette milletimizin olacaktır. Yeni anayasamızın şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.'BAY KEMAL, ELAZIĞ'I GÖRSÜN'Elazığ depreminden sonra ilk etabı biten konutları teslim ettiklerini ve yıl sonuna kadar tüm konutları teslim edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Tavsiye ederim Bay Kemal yerinde gidip görsün. Malatya'yı görsün. Depremden sonra nasıl bittiğini görsün, 'ya nasıl da bunu yapmışlar' der" ifadelerini kullandı.Ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesinin borçlanmasına ilişkin açıklamalarını anımsatan Erdoğan, "İzmir'deki Çiğli tranvayı temel atma töreninde konuşan CHP lideri kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını anlatıyordu. Her şeyden önce İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin neredeyse 2.5 katı borçlu bir belediyeyken zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir. Bunları öğren Bay Kemal" dedi.'CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR'Daha sonra İstanbul'da kendisinin belediye başkanlığından önce yaşanan çöp yığınlarını ve kuyruklara ait görüntüler ile CHP'li belediyelerde son dönemde yaşanan su baskını, çöp yığını ve su kesintilerine ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, "CHP'li belediyelerin nasıl çöp, çukur, çamur olduğunu görelim" dedi.CHP belediyelerinin ardından AK Parti belediyelerinin hizmet verdiği şehirlerin görüntülerini paylaşan Erdoğan, "Kimin hizmet siyaseti yaptığı, kimin ideolojik bağnazlık siyaseti yaptığı bu örneklerle ayan beyan ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.Bu tarz görüntüleri aylık olarak göstereceğini belirten Erdoğan, "Kendi partisindeki hırsızlık, arsızlık, taciz, tecavüz iddialarını kapatmaktan milletin derdine derman olacak konularla ilgilenmeye fırsat bulamayanlar bunun hesabını elbette millete sandıkta verecektir" dedi.'KARİKATÜR BİR TİPLE KARŞI KARŞIYAYIZ'CHP içindeki insanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleriyle yanyana geçmiş CHP, Kuva-i Milliye CHP'si midir? Hayır. Şu andaki CHP, siyasetteki nice önemli isimlerin CHP'si mi? ABD'den ve AB'den demokrasi dilenen, oradan kulağına üflenenleri içerde tekrarlamayı siyaset sanan CHP, emperyalizme karşı yumruk sallayanların CHP'si mi? Bu sorulara cevap verilecekse ve evet ise bizim için mesele kapanmıştır. Hayır ise, iş işten geçmek üzere olduğunu hatırlatmak da boynumuzun borcudur" dedi.Kılıçdaroğlu'nun siyaset adı altında, 'yüzsüz ve onursuz bir yöntemi' millete dayattığını belirten Erdoğan, "Yalanla mutlu olan, yüzü kızarmayan, iftira ile beslenen, vicdanı sızlamayan, siyasi ahlaktan nasipsiz, karikatür bir tiple, bir adamcağızla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.'KATILDIĞIMIZ ELEŞTİRİLER DE VAR, KATILMADIĞIMIZ DA'CHP'den yapılan istifaları da değerlendiren Erdoğan, "Son günlerde bu partiden ayrılanların hem eski partilerine hem bize yönelik eleştirilerini dikkatle dinliyoruz. Bu eleştirilerde katıldıklarımız da var, katılmadıklarımız da. Bununla birlikte yaşananları milletvekili ödünç verme gibi sunni değil, doğal bir süreç olarak görüyoruz. Diğer partilerden istifa edenleri coşkuyla karşılayanların CHP'deki istifaları yerden yere vurmasını ibretle takip ediyoruz" diye konuştu.'ÇILGIN TÜRKLERİ İYİ TANIYACAKSIN'Kıbrıs meselesinin Türk ve Kıbrıs halklarının ortak davası olduğunu belirten Erdoğan, Yunan tarafının ise hiçbir zaman sözlerinde durmadığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşebileceği yönünde açıklama yaptığını anımsatan Erdoğan, "O meydan okuyor. İstikşafi toplantılar başlatılsın dedik. Şimdi Atina'da yapılacaktı. Miçotakis meydan okudu. Sen meydan okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer gerçekten sende barış arayışı varsa haddini bil. O zaman masayı tekmeledin. Masadan kaçtın. Bu şekilde gitmesi halinde de seninle masaya oturamayız. Meydan okuma. Neyinize güveniyorsunuz? Eğer bir yerlerden destek geleceğine inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir, gereğini de yapmasını bilir. Miçotakis'e bir şey hatırlatmak istiyorum. Bak sen bazı dağlara güveniyorsun o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden fayda gelmez. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" dedi.'KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU KALMADI'Yunan ve Rum tarafının Kıbrıs Türkünü yok sayan yaklaşımında bir değişiklik olmadığını kaydeden Erdoğan, "Artık Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Artık federasyon, medarasyon diye bir şey yok geçin artık o işi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın geniş bir ekiple KKTC'ye gideceğini belirten Erdoğan, "KKTC'de geniş bir çalışmayı başlatacağız. Süratle de bu çalışmalarla KKTC'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Maraş'tan Dip Karpaz'a kadar Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla burada yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Kuzey Kıbrıs'ı çok modern bir devlet olarak hayata katacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ