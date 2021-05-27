Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel