Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Erdoğan: '(Yeni anayasa çalışmaları) MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu.
Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir."

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. - Haberler
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