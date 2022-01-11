Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz"
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuşma yaptı. (3)