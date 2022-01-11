Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz"

AA - Haberler | Güncel

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde konuşma yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin...

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

AA - Son Dakika Haberleri

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