Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."
23.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:24
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç