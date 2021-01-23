Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

23.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:24
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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