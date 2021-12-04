Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı

Miting alanı, asılan pankart ve afişler, vatandaşların mitingde tezahüratta bulunmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile birlikte şiir okuması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara otobüsten oyuncak ve hediyeler vermesi SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi açılışından önce kendisini karşılayan çocuklara oyuncak ve hediyeler verdi.