Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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