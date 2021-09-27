Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan; dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '24'üncü Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, görevlerine başlayacak 1008 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 idari yargı hakimini tebrik ederek, "Şu anda ülkemiz genelinde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bugünkü kura törenimizle inşallah bu sayı, 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız" diye konuştu.

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