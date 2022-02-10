Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.
AA / Sefa Mutlu - Güncel