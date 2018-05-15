Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May Ortak Eylem Planı Açıklayacak

Arap Basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May'in ortak eylem planı açıklayacağını yazdı.

ERDOĞAN, MAY İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'da üç günlük resmi ziyareti kapsamında, Theresa May ve Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbiliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TÜRKİYE'DE ÜÇ GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır." denildi.