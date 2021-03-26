Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti sona erdi

Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyareti sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyareti sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirildiği, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan, Vahdettin Köşkü'nün girişine Libya bayrağı çekilirken, Erdoğan, el-Menfi ve El Lafi ile fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan