Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulü sona erdi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulü sona erdi
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