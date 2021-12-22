Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'li Özlem Zengin'e "hakaret" davasında karar - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'li Özlem Zengin'e "hakaret" davasında karar

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'li Özlem Zengin'e
AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen avukat Mert Yaşar'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen avukat Mert Yaşar'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mert Yaşar avukatlarıyla katıldı. Müdahiller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada beyanı sorulan Özlem Zengin'in avukatı, "Burada telaffuz etmeye utandığım son derece ağır sözlerle müvekkile hakaret edilmiştir. Sanığın eylemleri açık şekilde suçtur. Üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan sanık Mert Yaşar, bu yargılamada masumiyet karinesinin ihlal edildiğini öne sürerek, "Tweetim ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanını doğrudan hedef almadım, sadece hükümeti cinsiyetçi yaklaşımı nedeniyle eleştirdim. Tarafsız ve bağımsız şekilde yargılanmak istiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme, sanık Yaşar'ın, müdahil Zengin'e yönelik "kamu görevlisine hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, sanığın bu suçtan beraatine hükmetti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sanığa 7 bin lira adli para cezası veren mahkeme, bu cezanın da 20 eşit taksitle ödenmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaret" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.

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AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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